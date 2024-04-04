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Конгрессвумен украинского проихождения высказалась против помощи Киеву

WSJ: конгрессвумен и уроженка Украины Спарц выступила против помощи Киеву

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Global Look Press

Член палаты представителей США Виктория Спарц (республиканец от штата Индиана), родившаяся на Украине, выступила против выделения нового пакета финансовой помощи Киеву. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Спарц заявила, что не поддерживает пакет помощи Вашингтона на $60 млрд, средства из которого пойдут в том числе на помощь Украине. Конгрессвумен подчеркнула, что нельзя допускать бесконечных войн.

Политик также призвала президента США Джо Байдена обозначить более четкую стратегию в отношения участия страны в украинском конфликте и уделить более пристальное внимание тому, на что идут выделенные в качестве помощи средства. Она отметила, что любая помощь Украине должна предоставляться в виде кредита.

Также член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканец от штата Джорджия) высказала мнение, что Соединенные Штаты приближают мировую войну, спонсируя Украину и прокси-войну с Россией.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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