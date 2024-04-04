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Стало известно о давлении на Байдена из-за войны в секторе Газа

The Hill: демократы давят на Байдена из-за войны в Газе, боясь проиграть выборы

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден находится под растущим давлением со стороны однопартийцев-демократов в связи с ухудшением ситуации в зоне конфликта между Израилем и ХАМАС, особенно на фоне предстоящей операции ЦАХАЛ в Рафахе. Об этом пишет The Hill.

Как следует из текста, ситуация на Ближнем Востоке создала головную боль для объединившихся вокруг Байдена демократов, у которых есть опасения, что конфликт в регионе может повлиять на исход предстоящих выборов.

«Это серьезно. Если эта война будет продолжаться, то она останется серьезной проблемой. Чем раньше Байден сможет существенно порвать с [премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху], тем лучше будет в политическом отношении. Не только прогрессисты недовольны поддержкой США операции в Газе — теперь эта проблема шире», — сказал неназванный член Демпартии в беседе с изданием.

До этого сообщалось, что администрация действующего президента США Джо Байдена стремится «надавить» на конгресс для одобрения продажи и поставок Израилю американских самолетов F-15 на сумму $18 млрд.

Газета Hill писала, что администрация Байдена рассматривает возможность продажи крупной партии вооружений Израилю на фоне призывов прекратить подобные действия по мере эскалации ситуации в Газе и потенциальной операции ЦАХАЛ в Рафахе.

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