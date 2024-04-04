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Кремль изменит биографию Путина на сайте президента

Песков: специалисты дополнят новыми данными биографию Путина на сайте президента

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Биографию президента России Владимира Путина на его личном сайте могут изменить в ближайшее время. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Да, конечно», — ответил Песков на вопрос, обновят ли информацию на личной странице Путина.

В настоящее время личная и профессиональная биография президента обрывается на моменте переизбрания в 2018 году. В скором времени ее дополнят данными о ключевых событиях последнего срока, а также информацией о новом переизбрании.

С 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. За президентский пост боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Путин победил, набрав 87,28% голосов.

Ранее Путин заявил, что результаты президентских выборов отражают настроения граждан.

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