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Мадуро рассказал о тайных базах армии США в спорном штате Гайана-Эссекибо

Мадуро: в спорном штате Гайана-Эссекибо находятся секретные базы армии США

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Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что на территории региона Эссекибо, который Боливарианская республика оспаривает у Гайаны, находятся тайные базы американской армии и ячейки ЦРУ. Выступление венесуэльского лидера цитирует teleSUR.

«Мы располагаем подтвержденной информацией о том, что на территории Гайана-Эссекибо <...> размещены секретные военные базы Южного командования [США], военные ячейки Южного командования и ячейки ЦРУ», — рассказал Мадуро.

По словам президента Венесуэлы, основная цель размещения американцев — подготовка атак на юг и восток республики с целью эскалации против нее с последующим захватом ресурсов. Он отметил, что в настоящее время США в лице армии, ЦРУ и компании ExxonMobil контролируют политические и военные структуры Гайаны.

Споры о принадлежности территории Гайана-Эссекибо ведутся с 1824 года. На нее претендуют Венесуэла и Гайана. Конфликт обострился после того, как в спорном регионе были разведаны значительные запасы нефти. 4 апреля Венесуэла приняла закон о создании 24-го штата страны на территории Гайана-Эссекибо.

Ранее в США сообщили, что Венесуэла стягивает войска к границе с Гайаной.

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