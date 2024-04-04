В России объяснили преимущество женщины во главе Верховного суда России

Председатель Совета судей России Виктор Момотов отметил, что преимуществом женщины на посту главы Верховного суда РФ является ее внимательность к деталям. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник Высшая квалификационная коллегия судей единогласно поддержала кандидатуру заместителя председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность председателя ВС РФ.

«Женщина во главе Верховного суда — это даже лучше, она более внимательна к деталям», — уточнил Момотов. Он также отметил, что у Подносовой обширный опыт работы, и она хорошо знакома со спецификой деятельности.

Ирина Подносова является единственным кандидатом, подавшим документы на эту должность после открытия вакансии.

Решение о назначении Подносовой должно быть принято комиссией при президенте РФ, после чего президент представит ее кандидатуру Совету Федерации для окончательного утверждения большинством голосов.

Ирина Подносова окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова в 1975 году и работает в судебной системе с 1990 года, возглавляя Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ с 2020 года.

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