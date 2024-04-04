В парламент Грузии внесли законопроект об иноагентах

Партия «Грузинская мечта», находящаяся у власти в Грузии, представила законопроект в парламент, который носит название «О прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

В сопроводительной записке отмечается, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20%, поступают из-за границы. Согласно предложению, все организации, которые занимаются «интересами иностранных сил», должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре. При регистрации требуется указать полученные доходы и подавать декларацию.

Для выявления таких организаций министерство юстиции получит полномочия на проведение проверок и контроль в любое время. Отказ от регистрации или предоставления декларации будет влечь за собой штраф в размере 25 тысяч лари (приблизительно 9,5 тысячи долларов).

В прошлом году, 7 марта 2023 года, парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, что вызвало массовые протесты в Тбилиси. Протестующих разогнала полиция с применением слезоточивого газа и водометов, задержав при этом 133 человека. Позже правительство Грузии отозвало законопроект из парламента.

Исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил 3 апреля о намерении партии вновь представить законопроект об иностранных агентах. По его словам, в новой версии будет использоваться термин «организация, проводящая интересы иностранной силы», при этом содержание документа останется прежним.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах.