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Сунак пригрозил выходом Британии из ЕСПЧ

Сунак пригрозил выходом Великобритании из ЕСПЧ из-за наплыва мигрантов

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Henry Nicholls/Pool/Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна может выйти из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это поможет прекратить незаконный поток мигрантов. В интервью Sun Сунак подчеркнул, что Великобритания готова покинуть ЕСПЧ, чтобы остановить прибытие лодок с мигрантами.

«Я считаю, что обеспечение безопасности границ и контроль над нелегальной миграцией имеют большее значение, чем наше участие в иностранном суде», — отметил премьер-министр.

Накануне СМИ сообщили о хаосе в Шотландии из-за нового закона, который вызвал ожесточенные дебаты. Это является серьезным предупреждением для «вмешивающихся судей из Страсбурга», которые два года назад помешали высылке мигрантов из Великобритании в Руанду.

Речь идет о законе о разжигании ненависти, в частности на почве трансгендерности. Спорный закон предусматривает введение ответственности за разжигание ненависти на основе религии, сексуальной ориентации, возраста, инвалидности или трансгендерности какого-либо человека.

При этом максимальным наказанием за его нарушение является лишение свободы сроком до семи лет.

Ранее Великобритании предрекли дефицит фруктов и овощей из-за аномальной жары в странах Южной Европы.

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