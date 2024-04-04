Американские законодатели не имеют ни малейшего представления о деталях новой помощи Украине. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Подробности пакета иностранной помощи мы узнаем из новостей», — сказала Грин, отметив, что ее коллеги-республиканцы не имеют ни малейшего представления о том, что входит в этот пакет иностранной помощи.

Агентство Bloomberg сообщало, что запрос о новой помощи Украине в палате представителей Соединенных Штатов рассмотрят не раньше середины апреля.

Также Грин заявила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) присутствует на Украине и руководит противостоянием Киева с Россией.

Кроме того, она сказала, что Украина может в конечном счете получить денежные средства от США в размере $60 млрд в форме кредита, при этом властям США нет смысла убеждать американцев в том, что Киев когда-либо вернет предоставленные деньги.

Ранее кандидат в президенты Словакии заявил, что не поддерживает отправку оружия Украине.