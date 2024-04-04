Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова заявила, что Россия не допустит неточностей при расследовании теракта в «Крокусе»

Захарова: РФ ведет расследование теракта в «Крокусе» очень выверенно и тщательно

close
100%
«МИД России»' class="item-image" >
Телеграм-канал «МИД России»

Россия проводит расследование теракта в «Крокус Сити Холле» настолько выверенно и тщательно, что у его организаторов не будет повода зацепиться за какие-либо неточности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Захарова пояснила, что хотя стилистка исполнения преступления наталкивает на выводы о причастности к теракту Киева и стоящего за ним Запада, России следует дождаться официальных результатов расследования.

«И это нужно сделать тщательно, выверенно (…) потому что мы не должны дать повода тем, кто организовывал эти теракты — не просто реализовывал, а именно организовывал — прицепиться или зацепиться за какие-то неточности», — отметила дипломат.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

3 апреля министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что у России имеются сведения об украинском следе в теракте в «Крокусе». Кроме того, министр заявил, что виновные будут наказаны.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на теракт в «Крокусе» неадекватной.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами