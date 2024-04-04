Захарова заявила, что Россия не допустит неточностей при расследовании теракта в «Крокусе»

Россия проводит расследование теракта в «Крокус Сити Холле» настолько выверенно и тщательно, что у его организаторов не будет повода зацепиться за какие-либо неточности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Захарова пояснила, что хотя стилистка исполнения преступления наталкивает на выводы о причастности к теракту Киева и стоящего за ним Запада, России следует дождаться официальных результатов расследования.

«И это нужно сделать тщательно, выверенно (…) потому что мы не должны дать повода тем, кто организовывал эти теракты — не просто реализовывал, а именно организовывал — прицепиться или зацепиться за какие-то неточности», — отметила дипломат.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

3 апреля министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что у России имеются сведения об украинском следе в теракте в «Крокусе». Кроме того, министр заявил, что виновные будут наказаны.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на теракт в «Крокусе» неадекватной.