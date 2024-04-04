США обсудят помощь Украине не раньше середины апреля

Запрос о новой помощи Украине в палате представителей Соединенных Штатов рассмотрят не раньше середины апреля. Об этом сообщает Bloomberg.

«Голосование по вопросу помощи Украине вероятно в палате представителей не раньше по крайней мере середины апреля, возможно, и позже, поскольку спикер Майк Джонсон ищет пути для смягчения противодействия со стороны республиканцев», — говорится в сообщении.

Днем 3 апреля конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Украина может в конечном счете получить денежные средства от США в размере $60 млрд в форме кредита, при этом властям США нет смысла убеждать американцев в том, что Киев когда-либо вернет предоставленные деньги.

До этого Тейлор Грин предостерегла спикера Майка Джонсона от вынесения на голосование проекта по выделению помощи Украине в размере $60 млрд.

2 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита во Францию заявил, что в конфликте между Россией и Украиной наступил «крайне важный момент», призвав обеспечить Киеву всю необходимую помощь.

Ранее в США заявили, что ВСУ даже с помощью Запада не способны вытеснить ВС России с позиций.