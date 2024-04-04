Сийярто: есть прогресс в трафике на границе с Украиной

Прогресс в разрешении напряженной ситуации с автотранспортом на границе между Венгрией и Украиной наблюдается, но по вопросу прав венгров Закарпатья необходимо дождаться результатов переговоров рабочей группы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

«В последние недели мы предприняли новые шаги, чтобы вернуть доверие в отношения между Венгрией и Украиной. Были сделаны значительные усилия, включая изменения в соглашении о пограничном движении, что поможет улучшить ситуацию на границе между двумя странами», — написал Сийярто в своем посте в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после встречи с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в Брюсселе.

Он также выразил надежду на успешное проведение встречи рабочей группы по образованию между Венгрией и Украиной, поскольку восстановление прав венгерского сообщества Закарпатья на образование и использование родного языка является приоритетной задачей.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.