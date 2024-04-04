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Палестина вновь подала заявку на вступление в ООН

В Совбез ООН поступило письмо о принятии Палестины во всемирную организацию

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Shutterstock

В Совет безопасности ООН поступило письмо с просьбой принять Палестину в ООН и признать ее полноправным членом всемирной организации. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был внесен представителем Мальты — эта страна в апреле председательствует в Совбезе ООН.

«В соответствии с методами работы мы распространили письмо среди членов Совета Безопасности. Мы консультируемся с каждым членом [Совбеза] о дальнейших шагах, работа [по заявке] уже ведется», — заявила постоянный представитель Мальты при ООН Ванесса Фрезьер.

В письме за подписью постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура содержится официальный запрос на «возобновление рассмотрения заявки Советом Безопасности ООН в апреле 2024 года».

К документу приложены письма, в которых вступление Палестины в ООН поддерживают группа арабских государств, Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения (международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. — Ред.). Кроме того, напоминается о том, что 140 стран мира уже признали Палестину в качестве независимого государства.

Первоначально заявка Палестины на вступление в ООН была подана в 2011 году, однако затем ее представители решили временно оставить страну в качестве постоянного наблюдателя при всемирной организации. Утверждалось, что это было сделано для того, чтобы колеблющиеся страны убедились в том, что Палестина достойна быть полноправным членом ООН.

Процесс приема страны в члены ООН производится решением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности.

2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил желание Запада включить Палестину в ООН.

Ранее стало известно, что в Израиле опасаются признания Соединенными Штатами палестинского государства.

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