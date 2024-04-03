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В США заявили, что не готовы снять запрет на экспорт СПГ в обмен на помощь Украине

Белый дом: США не готовы возобновить экспорт СПГ в обмен на помощь Украине

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Evan Vucci/AP

В США опровергли информацию о том, что ради согласования конгрессом пакета помощи Украине Белый дом готов пересмотреть решение президента Джо Байдена о приостановке заключения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что подобная информация не соответствует действительности. По ее словам, президент Джо Байден по-прежнему поддерживает решение о приостановке выдачи дополнительных лицензий на экспорт СПГ «с целью проведения оценки экономических и климатических последствий для населения».

Кроме того, Жан-Пьер в очередной раз призвала конгресс США утвердить одобренный ранее сенатом пакет помощи Украине.

3 апреля агентство Reuters сообщило, что власти США могут снять наложенный президентом страны Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ).

Решение о приостановлении выдачи новых лицензий на экспорт американского СПГ было принято Джо Баденом в конце января. Оно вызвало неоднозначную реакцию в США и в Европе.

Ранее представители 16 штатов потребовали от Байдена вернуть доступ к контрактам по СПГ.

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