В США заявили, что не готовы снять запрет на экспорт СПГ в обмен на помощь Украине

В США опровергли информацию о том, что ради согласования конгрессом пакета помощи Украине Белый дом готов пересмотреть решение президента Джо Байдена о приостановке заключения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что подобная информация не соответствует действительности. По ее словам, президент Джо Байден по-прежнему поддерживает решение о приостановке выдачи дополнительных лицензий на экспорт СПГ «с целью проведения оценки экономических и климатических последствий для населения».

Кроме того, Жан-Пьер в очередной раз призвала конгресс США утвердить одобренный ранее сенатом пакет помощи Украине.

3 апреля агентство Reuters сообщило, что власти США могут снять наложенный президентом страны Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ).

Решение о приостановлении выдачи новых лицензий на экспорт американского СПГ было принято Джо Баденом в конце января. Оно вызвало неоднозначную реакцию в США и в Европе.

Ранее представители 16 штатов потребовали от Байдена вернуть доступ к контрактам по СПГ.