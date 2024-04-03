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Путин поучаствовал в открытии социальных объектов в новых регионах РФ

Путин открыл новые социальные объекты в Донецке, Мариуполе и Луганске по видео

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии новых социальных объектов в Донецке, Мариуполе и Луганске по видеоконференцсвязи. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в Донецкой народной республике открылся ГБУ ДНР «Донецкий республиканский перинатальный центр им. профессора В.К. Чайки» (ГБУ ДНР РПЦ). Общая площадь нового объекта составила 28 тысяч квадратных метров. Центр стал самым современным в республике медучреждением в области планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья.

В Мариуполе открылся филиал Волгоградской Академии МВД России. С 1 сентября он примет около 600 абитуриентов.

В Луганской народной республике восстановили Спортивную школу олимпийского резерва по тяжелой атлетике. Общая площадь спортивного объекта составила 315 квадратных метров.

Также в Мариуполе построили новый жилой комплекс из 10 многоквартирных домов. Работы над одним из них завершатся в сентябре. Общее количество квартир в комплексе составляет около 600 штук.

До этого Путин на открытии социальных и жилых объектов в исторических регионах РФ в режиме видеоконференции заявил, что уже есть значительные результаты программ развития Донбасса и Новороссии.

Ранее Путин заявил об индексации социальных выплат.

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