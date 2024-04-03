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НАТО не обсуждает военное присутствие на Украине

Столтенберг: НАТО не обсуждает присутствие на Украине боевых сил альянса

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Ints Kalnins/Reuters

Североатлантический альянс не обсуждает прямое военное присутствие на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге, передает ТАСС.

«То, что мы обсуждаем, — это не присутствие боевых сил НАТО на Украине», — заявил Столтенберг.

Он уточнил, что речь шла о том, как Североатлантический альянс сможет координировать и поставлять помощь за пределами территории Украины.

Генсек блока предположил, что даже если НАТО примет на себя координацию всех поставок оружия ВСУ, «это не сделает альянс стороной конфликта». В настоящее время эту роль выполняет США.

До этого председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, сделал заявление, что НАТО не стоит тешить себя надеждой насчет способности украинской армии продолжительное время противостоять России. Он отметил, что «попилить деньги» из бюджета НАТО у западных глобалистских элит вполне «может получиться».

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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