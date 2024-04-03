НАТО не обсуждает военное присутствие на Украине

Североатлантический альянс не обсуждает прямое военное присутствие на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге, передает ТАСС.

«То, что мы обсуждаем, — это не присутствие боевых сил НАТО на Украине», — заявил Столтенберг.

Он уточнил, что речь шла о том, как Североатлантический альянс сможет координировать и поставлять помощь за пределами территории Украины.

Генсек блока предположил, что даже если НАТО примет на себя координацию всех поставок оружия ВСУ, «это не сделает альянс стороной конфликта». В настоящее время эту роль выполняет США.

До этого председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, сделал заявление, что НАТО не стоит тешить себя надеждой насчет способности украинской армии продолжительное время противостоять России. Он отметил, что «попилить деньги» из бюджета НАТО у западных глобалистских элит вполне «может получиться».

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.