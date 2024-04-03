Рогов призвал НАТО не тешить себя иллюзорными прогнозами насчет ВСУ

НАТО не стоит тешить себя надеждой насчет способности Вооруженных сил Украины продолжительное время противостоять России. Об этом заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Никто уже на Западе особо и не скрывает, что это война НАТО против России. Хорошо, что они откровенно начали об этом говорить», — отметил Рогов.

По его мнению, Североатлантическому альянсу лучше не тешить себя иллюзией насчет способности украинских властей годами выдерживать противостояние России. Рогов подчеркнул, что «попилить деньги» из бюджета НАТО у западных глобалистских элит вполне «может получиться».

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал сделать обязательной помощь ВСУ от стран альянса. Он добавил, что западным партнерам Украины необходимо в большей степени полагаться не на краткосрочную помощь Киеву в конфликте, а на долгосрочную.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.