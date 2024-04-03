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Рогов призвал НАТО не тешить себя иллюзорными прогнозами насчет ВСУ

Рогов: НАТО заблуждается, что Украина сможет годами противостоять России

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

НАТО не стоит тешить себя надеждой насчет способности Вооруженных сил Украины продолжительное время противостоять России. Об этом заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Никто уже на Западе особо и не скрывает, что это война НАТО против России. Хорошо, что они откровенно начали об этом говорить», — отметил Рогов.

По его мнению, Североатлантическому альянсу лучше не тешить себя иллюзией насчет способности украинских властей годами выдерживать противостояние России. Рогов подчеркнул, что «попилить деньги» из бюджета НАТО у западных глобалистских элит вполне «может получиться».

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал сделать обязательной помощь ВСУ от стран альянса. Он добавил, что западным партнерам Украины необходимо в большей степени полагаться не на краткосрочную помощь Киеву в конфликте, а на долгосрочную.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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