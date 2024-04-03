Володин призвал покинувших зал в ходе отчета правительства уйти из политики

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал покинувших зал во время отчета правительства и сказал, что ушедшие могут не переизбираться, передает РИА Новости.

В ходе отчета правительства в Госдуме, на котором в том числе присутствовали представители регионов по ВКС, он обратился к ушедшим, призвав их задуматься о самореализации в политике. Володин напомнил, что правительство работает практически круглосуточно

«А если даже мы не можем найти сил в себе выслушать доклад и на ключевые темы подискутировать... Коллеги ... надо задуматься, там ли ты и тем ли ты должен заниматься... Те, кто ушел, может потом не переизбираться...» — заявил спикер ГД.

Он уточнил, что в начале выступления премьер-министра Михаила Мишустина было 430 депутатов, но спустя три часа кто-то «отошел передохнуть».

В ходе этого выступления Мишустин рассказал о преображении Магадана, а также он пригласил всех побывать в этом городе.

Ранее Мишустин рассказал, на каком уровне находится госдолг РФ.