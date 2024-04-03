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В Финляндии предложили продлить закрытие КПП на границе с Россией

МВД Финляндии предложило правительству продлить закрытие КПП на границе с РФ

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Lehtikuva/Reuters

Министерство внутренних дел Финляндии призвало продлить закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на повестку заседания финского правительства, намеченного на 4 апреля.

Ведомство предлагает кабинету министров утвердить постановление «Решение правительства о закрытии пограничных переходов до дальнейшего уведомления и централизации подачи заявления о предоставлении международной защиты».

До этого руководство пограничной службы Финляндии выступило с идеей навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией. Речь идет о КПП «Париккала» и «Инари» в городе Лиекса. Их работа была приостановлена на несколько лет: «Париккала» не функционировал из-за санкций Евросоюза, а «Инари» — из-за прекращения импорта древесины.

В начале 2000-х годов между Финляндией и Россией действовало более десятка переходов, однако с тех пор их количество постоянно сокращалось.

Ранее в Финляндии анонсировали митинг против закрытия границы с Россией.

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