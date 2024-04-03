В Совфеде прокомментировали решение Казахстана отказаться от парада Победы

Отказ от проведения парада Победы является суверенным выбором Казахстана. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, Москве стоит с уважением относиться к подобным решениям постсоветских стран, но проводить с ними активную дипломатическую работу.

«Решение Казахстана по Дню Победы может навевать определенные мысли, потому что и в республике существуют разные течения и взгляды. Но нам важно более активно работать с казахстанскими коллегами на парламентском уровне, развивать межпартийные контакты по линии организации гражданского общества, активнее использовать дипломатические каналы», — отметил Климов.

Он напомнил, что Казахстан участвовал в Великой Отечественной войне наряду с другими народами СССР, понеся при этом потери.

3 апреля Министерство обороны Казахстана сообщило, что не планирует в этом году проводить военный парад, посвященный Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню Победы 9 мая.

В ведомстве пояснили, что приоритетной задачей являются поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил страны.

В 2022 и 2023 годах в Казахстане также не проводили военный парад из-за экономии средств и решения других задач. В 2021 и 2020 годах парада не было из-за ситуации с коронавирусом.

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