В правительстве РФ заявили, что контролируют производство лекарств

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства РФ за 2023 год в Госдуме заявил, что правительство РФ контролирует производство лекарств, а также их наличие и цены. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, критерии рисков определены. Правительство начинает принимать меры, если какого-либо препарата остается менее чем на три месяца, или ввод в оборот снижается более чем на 20%.

«Мы сразу же либо открываем, либо с пошлинами работаем, либо разрешаем что-то завезти, либо смотрим у себя как увеличить объемы производства. Мне кажется, здесь мы навели полный порядок. И вообще, все эти три вопроса — производство лекарств, их наличие в медорганизациях, аптеках и цены — это такой, особый контроль правительства», — пояснил Мишустин.

До этого Мишустин заявил о создании в России первого в мире лекарства от болезни Бехтерева.

Болезнь Бехтерева — тяжелое дегенеративное расстройство, при котором происходит окостенение позвоночника и суставов.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.