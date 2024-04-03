Стало известно о катастрофическом положении украинской энергетики

Вооруженные силы России фактически полностью уничтожили энергетику Украины, в рамках атак РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины были поражены почти все ТЭЦ. Об этом сообщает чешское издание Seznam zprávy.

«Недавняя волна российских налетов примечательна своими масштабами. Поражены были практически все украинские ТЭЦ, а также ряд распределительных станций», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно средств противовоздушной обороны для противостояния авиаударам со стороны ВС РФ.

31 марта министерство обороны России сообщало, что ВКС нанесли групповой удар ракетами и беспилотниками не только по объектам энергосистемы, но также поразили газодобывающие предприятия. Атака привела к нарушению работы оборонных структур, занимающихся выпуском и ремонтом военной техники и боеприпасов.

Массированный удар по энергосистеме Украины был также нанесен 22 марта. Девять регионов страны атаковали 63 беспилотника и 88 ракет. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там случился пожар. Харьков почти полностью был обесточен.

Ранее в России заявили о достаточном количестве сил для уничтожения энергетики Украины.