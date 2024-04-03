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Посол Израиля предупредила о последствиях для Ливана при открытии второго фронта

Посол Израиля Гальперин: последствия для Ливана при втором фронте будут ужасны

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Simona Halperin/Twitter

Ужасные последствия ждут Ливан в случае открытия второго фронта против Израиля на границе двух государств. Об этом заявила посол израильского государства в РФ Симона Гальперин, передает РИА Новости.

Дипломат отметила, что не позавидует Ливану, если откроется второй фронт. По ее словам, последствия для арабского государства в случае военных действий против Израиля «будут ужасающими».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля, израильские военные в ответ стали бить по территории Ливана.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.

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