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Прокуратура Латвии объявила в розыск экс-депутата сейма за поддержку СВО

В Латвии объявили экс-депутата сейма Гревцову в розыск за поддержку СВО

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Glorija Grevcova/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Латвийская прокуратура объявила экс-депутата сейма Латвии Глорию Гревцову за поддержку специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает портал Delfi.

«Прокуратура предъявила обвинения бывшему депутату Сейма Глории Гревцовой («Младолатыши») в оправдании совершаемых Россией военных преступлений и объявила ее в розыск», — говорится в сообщении портала.

Кроме того, сообщается, что Гревцовой предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Латвии — за оправдание «военных преступлений и разжигание национальной розни». Бывшему депутату сейма Латвии может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

В начале марта Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии потребовала от генеральной прокуратуры республики завести дело на Гревцову из-за поддержки специальной военной операции (СВО) России на Украине.

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