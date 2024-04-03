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Путин заслушает доклады о строительстве объектов в новых регионах РФ

Песков: Путин заслушает Хуснуллина и Мурашко по объектам в новых регионах

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи пообщается с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и министром здравоохранения Михаилом Мурашко по вопросу восстановления и развития новых регионов. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Речь пойдет об открытии уже имеющихся и восстановленных объектов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Песков уточнил, что Мурашко выступит с докладом о медицинских объектах.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

В марте заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных заявил, что за три года ведомство намерено выделить 12 миллиардов рублей для предприятий на территориях Донбасса и Новороссии.

Он также сообщил, что 160 предприятий уже возобновили свою работу после вхождения регионов в состав России.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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