В Кремле прокомментировали слова Зеленского об «ответах России» за удары

Россия видит, что украинские власти продолжают вести террористическую деятельность, и принимает соответствующие меры, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так пресс-секретарь российского президента прокомментировал вчерашние слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что РФ «получает дальнобойный ответ» за удары по объектам инфраструктуры Украины.

«Враг продолжает свою активную террористическую политику. Продолжение активности в этом направлении от киевского режима требует от наших спецслужб работы в режиме повышенной готовности и принятия соответствующих мер безопасности, что и делается», — сказал Песков.

2 апреля стало известно, что дроны атаковали предприятия особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Об ударе беспилотников сообщил глава республики Рустам Минниханов. Пострадали 13 человек.

Место, которое атаковали беспилотники, находится примерно в 1300 километрах от границы с Украиной. Министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в разговоре с Welt отмечал, что Киев обладает дронами, которые способны преодолеть расстояние более тысячи километров.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ликвидировать руководство Украины, если подтвердится причастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».