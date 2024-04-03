В конгрессе США резко высказались о деньгах для Украины

Украина может в конечном счете получить денежные средства от США в размере $60 млрд в форме кредита, при этом властям США нет смысла убеждать американцев в том, что Киев когда-либо вернет предоставленные деньги. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Совершенно глупо и смешно даже пытаться убедить американцев, что Украина когда-нибудь вернет эти деньги!» — подчеркнула она.

Она напомнила жителям США, что Вашингтон выделяет Киеву по миллиарду долларов в месяц для сохранения функционирования украинского правительства.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова рассмотреть предложение членов республиканской партии США о предоставлении Киеву помощи от Вашингтона в виде кредита.

Ранее конгрессвумен Грин предостерегла от выделения помощи Украине.