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В США «разоблачили» план России против Макрона

WSJ: Россия планировала выставить Макрона авантюристом в глазах общественности

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Stephanie Lecocq/Reuters

Россия якобы вынашивала планы дискредитировать французского президента Эмманюэля Макрона, выставив его авантюристом и инициатором эскалации конфликта между РФ и Западом. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal (WSJ), в распоряжение которого якобы попал внутренний служебный документ Кремля.

«В документе говорится, что кампания должна быть направлена на то, чтобы представить Макрона как авантюриста, который может спровоцировать военную конфронтацию между Западом и Россией», — утверждает WSJ.

В конце февраля Макрон допустил отправку на Украину солдат НАТО. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту не изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

WSJ пишет, что таким образом Франция пыталась убедить Германию и США перестать транслировать границы вовлеченности в украинский конфликт, чтобы заставить Россию гадать об их действиях, но они выступили против этой идеи.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что НАТО не готово отправлять войска на Украину.

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