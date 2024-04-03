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В США утверждают, что Ким Чен Ына ждет «уничтожение» в случае начала войны в Корее

Bloomberg: Ким Чен Ына ждет уничтожение в случае эскалации конфликта в Корее

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Shutterstock

Начало эскалации конфликта на Корейском полуострове было бы актом отчаяния и самоубийства для Ким Чен Ына, такой шаг неминуемо вызовет ответные действия со стороны Южной Кореи и США, кроме того, такое развитие событий приведет к концу правления семьи Ким в Северной Корее. Об этом пишет Bloomberg.

«Ким Чен Ыну грозит уничтожение в большинстве сценариев войны… Большинство аналитиков утверждают, что любая полномасштабная атака была бы актом отчаяния или самоубийства, вызвав ответные действия со стороны Южной Кореи и США, которые положили бы конец почти восьмидесятилетнему правлению семьи Ким», — говорится в сообщении издания.

По оценке агентства, якобы возможные провокации северокорейского лидера могут «быстро выйти из-под контроля».

3 апреля Северная Корея объявила о проведении успешного тестирования новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Все северокорейские ракеты теперь оснащены твердотопливными двигателями и способны нести ядерные боеголовки.

Ранее в КНДР отвергли возможность контактов с Японией.

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