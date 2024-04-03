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Додон предложил Санду бежать через поля с кукурузой с поста президента страны

Додон предложил президенту Молдавии Санду бежать через кукурузу со своего поста

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший президент Молдавии Игорь Додон предложил действующему главе государства Майе Санду «бежать через поля с кукурузой» со своего поста, альтернативным вариантом покинуть должность президента для Санду является, по его словам, оставить президентский пост демократическим путем. Своим мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«У Майи Санду есть возможность либо уйти демократическим способом, либо бежать через поля с кукурузой или через кусты, как недавно в Гагаузии», — отметил Додон, имея в виду протесты местных жителей в Гагаузии, когда Санду приехала в регион.

29 марта Санду встретили протестами в Гагаузии, куда глава государства направилась на открытие высоковольтной линии электропередачи Вулкэнешты — Кишинев. Санду пришлось объехать протестующих граждан.

Ранее главе Гагаузии предъявили обвинение по делу о запрещенной Молдавией партии «Шор».

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