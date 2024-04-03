Стало известно о планах США снять запрет на экспорт СПГ ради помощи Киеву

Власти США могут снять наложенный президентом страны Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), чтобы добиться согласования пакета помощи для Украины в конгрессе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным агентства, американское руководство может пойти на снятие паузы отчасти потому, что она не несла каких-либо ограничений на экспорт газа в ближайшее время.

До этого стало известно, что власти 16 штатов США обратились к Белому дому за разрешением на экспорт СПГ, в первую очередь в Европу.

В середине марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляла, что Евросоюз должен продолжить снижать закупки СПГ у России в 2024 году.

Издание Politico также писало, что в 2022 году Евросоюз экстренно нарастил закупки американского СПГ, чтобы компенсировать прекращение поставок из России. Были заключены десятки новых контрактов, а также созданы новые терминалы для приема морских грузов с топливом из США.

Ранее Евросоюз столкнулся с падением экспорта газа.