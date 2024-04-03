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Стало известно о планах США снять запрет на экспорт СПГ ради помощи Киеву

Reuters: США снимут запрет на экспорт СПГ ради согласования помощи Украине

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Reuters

Власти США могут снять наложенный президентом страны Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), чтобы добиться согласования пакета помощи для Украины в конгрессе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным агентства, американское руководство может пойти на снятие паузы отчасти потому, что она не несла каких-либо ограничений на экспорт газа в ближайшее время.

До этого стало известно, что власти 16 штатов США обратились к Белому дому за разрешением на экспорт СПГ, в первую очередь в Европу.

В середине марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляла, что Евросоюз должен продолжить снижать закупки СПГ у России в 2024 году.

Издание Politico также писало, что в 2022 году Евросоюз экстренно нарастил закупки американского СПГ, чтобы компенсировать прекращение поставок из России. Были заключены десятки новых контрактов, а также созданы новые терминалы для приема морских грузов с топливом из США.

Ранее Евросоюз столкнулся с падением экспорта газа.

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