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Посол РФ в Японии оценил ход переговоров по «мирному договору»

Посол РФ Ноздрев посчитал невозможным обсуждение мирного договора с Японией

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Обсуждение «мирного договора» между РФ и Японией на данном этапе не представляется возможным. Об этом в ходе интервью для агентства ТАСС заявил российский посол в Токио Николай Ноздрев.

«До начала нынешнего периода охлаждения двусторонних отношений с Японией мы как раз вели речь именно о договоре о мире, добрососедстве и сотрудничестве», — отметил дипломат.

При этом, по словам Ноздрева, называть этот комплексный документ «мирным договором» неправильно. В реальности его целью является определение фундамента и рамок для долгосрочного развития отношений между Москвой и Токио, а он сам охватывает «все основные сферы двусторонних связей».

Однако в настоящее время японская сторона проводит враждебную политику в отношении РФ. Из-за этого об обсуждении и подписании упомянутого документа сейчас не может идти речи, резюмировал посол.

В начале марта генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что власти страны намерены и дальше следовать политике заключения мирного договора с РФ. Тем не менее в этой работе Токио планирует исходить из собственных интересов, подчеркнул он.

Ранее посол РФ в Японии сообщил о достижении точки невозврата в отношениях двух стран.

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