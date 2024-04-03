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Трамп назвал ситуацию с мигрантами в США «кровавой баней»

Трамп обвинил Байдена в «кровавой бане» из-за ситуации с нелегалами в США

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Sam Wolfe/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с нелегалами в США становится «кровавой баней», в которой виноват действующий глава государства Джо Байден. Его слова на митинге в Мичигане передает РИА Новости.

«Я объявляю о кровавой бане на границе. Вот, что происходит — кровавая баня… Она разрушает нашу страну», — заявил Трамп.

По словам политика, из-за попустительства Байдена все штаты и города США стали приграничными, поскольку ситуация с нелегалами затронула всю страну. Трамп добавил, что в США проникают преступники со всего мира, а также лица, содержавшиеся в психиатрических больницах.

До этого телеканал RT, ссылаясь на неназванный источник, утверждал, что приток нелегальных мигрантов в США стимулируется со стороны администрации Байдена. Это необходимо для того, чтобы в преддверии выборов нового главы государства расширить лояльный действующей власти электорат.

Американский миллиардер Илон Маск заявлял, что президент и его администрация ничего не предпринимают для решения проблемы с мигрантами. Он также считает, что решения Байдена в иммиграционной политике призваны изменить баланс сил на предстоящих выборах.

Ранее предвыборное выступление Байдена сорвали протестующие.

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