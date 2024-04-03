При атаке Израиля на консульство Ирана в Сирии пострадал офис посла

Атака Израиля на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске привела к трагическим последствиям, включая получивших ранения сотрудников. Эту информацию подтвердил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, пишет ТАСС.

Здание консульства было полностью разрушено в результате атаки, пострадал офис посла Ирана в Сирии. Небензя выразил решительное осуждение израильского нападения и подчеркнул неприемлемость посягательств на дипломатические объекты, защищенные международными конвенциями.

Сирийское агентство SANA сообщило об ударе Израиля с воздуха по дому в Дамаске 1 апреля. Иранские источники сразу заявили, что атака была произведена по зданию консульства Ирана.

По данным КСИР, после атаки не выжили семь военных советников, включая генералов и офицеров, в том числе командующего подразделениями сил специального назначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии.

Президент Ирана обещал ответ на это нападение, в то время как представитель израильской армии отказался комментировать информацию об ударах по Дамаску.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.