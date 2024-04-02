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Байден затронул тему помощи Китая России

Байден в разговоре с Си Цзиньпином обеспокоился поддержкой Китая СВО на Украине

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Leah Millis/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем Китая Си Цзиньпином затронул тему помощи Пекина Москве в восстановлении промышленного потенциала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

«Байден, вероятно, также выразил обеспокоенность касательно поддержки КНР», — заявили в Белом доме.

Речь касается якобы поддержки Китаем специальной военной операции России на Украине, а также усилий, направленных на восстановление военно-промышленного потенциала России.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с представителями деловых кругов США заявил, что характер отношений между Вашингтоном и Пекином влияет не только на благополучие народов двух государств, но и на будущее человечества в целом.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.

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