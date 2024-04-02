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Си Цзиньпин назвал «красную линию» в отношениях Китая и США

Си Цзиньпин: вопрос Тайваня является «красной линией» в отношениях Китая и США

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Thomas Peter/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, что тайваньский вопрос является «красной линией» в отношениях двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам лидера Китая, эту линию «нельзя переходить».

«Мы не будем закрывать глаза на сепаратистскую деятельность сил, выступающих за «независимость Тайваня», и попустительство и поддержку (этих сил) со стороны внешних сил», — сказал он.

Си Цзиньпин выразил надежду, что Соединенные Штаты претворят в жизнь позитивное заявление Байдена о неподдержке «независимости Тайваня».

До этого глава Индо-Тихоокеанского командования американских ВС адмирал Джон Акилино заявил, что «все признаки указывают» на то, что Китай будет готов к потенциальному вторжению на Тайвань к 2027 году.

Он подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) ведет «агрессивное наращивание военной мощи» и предпринимает усилия по модернизации.

Ранее Пекин потребовал от США прекратить поддерживать Тайвань.

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