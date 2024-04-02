Путин рассказал об оценках Эмира Кустурицы по событиям на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с сербским режиссером Эмиром Кустурицей, что у постановщика такие же оценки по событиям на Украине, как у него. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ваши оценки сегодняшнего дня, в том числе трагических событий на Украине, [и аналогия с событиями в Югославии в годы Второй мировой войны] полностью совпадают с моими», — сказал глава государства.

По его словам, то, что было в Сербии, и то, что происходит между РФ и Украиной, — «возвеличивание, поднятие на пьедестал фашиствующих элементов прошлого, предание им новой жизни в сегодняшнем дне — это все очень похожие явления».

Встреча состоялась в Кремле.

Ранее Путин поблагодарил режиссера Кустурицу за решение снимать свои новые проекты в России.