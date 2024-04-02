Лидеры США и Китая поговорили по телефону

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

«Си и Байден провели телефонный разговор», — говорится в сообщении.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с представителями деловых кругов США заявил, что характер отношений между Вашингтоном и Пекином влияет не только на благополучие народов двух государств, но и на будущее человечества в целом.

По его словам, пока страны считают друг друга партнерами, уважают интересы и мирно сосуществуют, то двусторонние отношения будут улучшаться.

Президент США Джо Байден также говорил, что США готовы конкурировать с Китаем, но не ищут конфликта с ним. По словам Байдена, в настоящий момент США находятся в выигрышном положении и способны одержать верх в экономическом соперничестве с любой другой страной в XXI веке.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.