Власти Грузии обвинили Запад в финансировании радикалов в стране

Некоторые неправительственные организации, которые являются радикальными, действуют во вред Грузии. Их финансирует Запад. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, сообщает «Sputnik Грузия».

«Несмотря на то что лично я не раз напрямую говорил с представителями дипломатии и непосредственно с руководством доноров, есть несколько, которые грубо нарушают стандарты, существующие в сфере международной помощи», — сказал спикер.

По его словам, часть средств международных доноров в стране идет и на финансирование телекомпаний, которые, в свою очередь, являются инструментом пропаганды оппозиционных партий. Папуашвили привел в пример телекомпанию «Мтавари». Власти Грузии не раз заявляли, что она продвигает интересы крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение». Как отметил спикер, если информация о том, что иностранные доноры финансируют эту телекомпанию подтвердится, это будет означать прямое вмешательство в выборы в Грузии.

До этого глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили лишь формально остается главой государства.

По его словам, политик теперь руководит лишь крупнейшей оппозиционной партией страны — «Единым национальным движением».

Ранее грузинская оппозиция обвинила власти в подрыве процесса евроинтеграции страны