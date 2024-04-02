Партия Эрдогана после местных выборов потеряла лидерство

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осознавал, что его »Партия справедливости и развития» (ПСР) проиграет прошедшие местные выборы, поэтому готовился к любому результату. Об этом РИА Новости заявил тюрколог доцент СПбГУ и ВШЭ Алексей Образцов.

На местных выборах в Турции наилучший результат показала оппозиционная »Народно-республиканская партия» (НРП), в том числе в ключевом городе — Стамбуле, где на посту мэра остался Экрем Имамоглу, сторонник НРП.

Политолог Образцов отмечает, что Эрдоган не стал оспаривать результаты выборов, где его ПСР потерпела поражение, получив только 11 мэрских должностей в столичных муниципалитетах.

«У НРП и раньше были неплохие позиции. На самом деле Эрдогану пока не о чем беспокоиться. Он довольно квалифицированно решал проблемы после землетрясения 2023-го, однако тогда партия упрекала его в игнорировании проблем мигрантов. Соответственно, президент взялся и за это, но не успел — отсюда и результат», — заявил Образцов.

До этого мужчина устроил стрельбу у дома мэра-оппозиционера в Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал итоги местных выборов.