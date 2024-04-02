Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Партия Эрдогана после местных выборов потеряла лидерство

Тюрколог Образцов заявил, что Эрдоган готовился к поражению на местных выборах

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осознавал, что его »Партия справедливости и развития» (ПСР) проиграет прошедшие местные выборы, поэтому готовился к любому результату. Об этом РИА Новости заявил тюрколог доцент СПбГУ и ВШЭ Алексей Образцов.

На местных выборах в Турции наилучший результат показала оппозиционная »Народно-республиканская партия» (НРП), в том числе в ключевом городе — Стамбуле, где на посту мэра остался Экрем Имамоглу, сторонник НРП.

Политолог Образцов отмечает, что Эрдоган не стал оспаривать результаты выборов, где его ПСР потерпела поражение, получив только 11 мэрских должностей в столичных муниципалитетах.

«У НРП и раньше были неплохие позиции. На самом деле Эрдогану пока не о чем беспокоиться. Он довольно квалифицированно решал проблемы после землетрясения 2023-го, однако тогда партия упрекала его в игнорировании проблем мигрантов. Соответственно, президент взялся и за это, но не успел — отсюда и результат», — заявил Образцов.

До этого мужчина устроил стрельбу у дома мэра-оппозиционера в Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал итоги местных выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами