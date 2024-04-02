Глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в фабрикации дела против нее

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что фабрикация уголовного дела против нее инициирована президентом Молдавии Майей Санду и правящей Партией действия и солидарности (ПДС). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Гуцул, нетрудно догадаться, почему прокуроры так быстро предъявили ей обвинение. Она считает, что триггером стала акция протеста во время визита Санду в село Конгаз. Народный митинг стал «настоящим шоком для верхушки ПДС», отметила глава Гагаузии.

«Фальсификация уголовных дел — это проверенный прием ПДС против оппозиции. Так нынешняя власть заставляет своих критиков быть более сговорчивыми и покладистыми», — написала Гуцул.

Она подчеркнула, что шла на выборы главы Гагаузии, четко осознавая все возможные риски и масштаб того давления, которое молдавские власти будут оказывать на нее.

2 апреля Кишинев предъявил обвинение Гуцул по делу о запрещенной в Молдавии оппозиционной партии «Шор». Гуцул баллотировалась от этой политической силы на выборах главы автономного региона.

Ранее глава Гагаузии потребовала публичных извинений от президента Молдавии.