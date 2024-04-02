Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Французский политик призвал к прекращению помощи Украине

Политик Филиппо: финансирование Украины разоряет Францию, это нужно остановить

close
100%
Panoramic/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал остановить финансирование Украины со стороны Еврпоейского союза (ЕС), поскольку такое развитие событий разоряет Францию. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«ЕС только что перевел новый месячный транш Украине в 1,5 миллиарда. За март 2024 года! Из них Франция заплатила 300 миллионов», — написал Филиппо.

Он также заявил о необходимости отправить президента Эммануэля Макрона в отставку, вывести Париж из Евросоюза и прекратить помощь Киеву, которая «только подогревает войну» и разоряет страну.

13 марта сообщалось, что постоянные представители стран — членов Европейского союза (ЕС) согласовали передачу €5 млрд в Европейский фонд мира для предоставления военной помощи Украине в текущем году.

Также 13 марта секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что для победы Украине требуется внешнее финансирование в размере €120 млрд в год. Представитель военного ведомства назвал эту сумму «приблизительной» и отметил, что часть средств можно покрыть при помощи еврооблигаций.

Ранее в Британии разразился скандал из-за выделения помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами