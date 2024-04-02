Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал остановить финансирование Украины со стороны Еврпоейского союза (ЕС), поскольку такое развитие событий разоряет Францию. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«ЕС только что перевел новый месячный транш Украине в 1,5 миллиарда. За март 2024 года! Из них Франция заплатила 300 миллионов», — написал Филиппо.

Он также заявил о необходимости отправить президента Эммануэля Макрона в отставку, вывести Париж из Евросоюза и прекратить помощь Киеву, которая «только подогревает войну» и разоряет страну.

13 марта сообщалось, что постоянные представители стран — членов Европейского союза (ЕС) согласовали передачу €5 млрд в Европейский фонд мира для предоставления военной помощи Украине в текущем году.

Также 13 марта секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил, что для победы Украине требуется внешнее финансирование в размере €120 млрд в год. Представитель военного ведомства назвал эту сумму «приблизительной» и отметил, что часть средств можно покрыть при помощи еврооблигаций.

Ранее в Британии разразился скандал из-за выделения помощи Украине.