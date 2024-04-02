Путин заявил, что России важно напряженно работать

Президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии МВД РФ, что стране важно напряженно работать для достижения успехов. Его цитирует РИА Новости.

«Чтобы добиваться успехов, чтобы быть эффективными, нам нужно напряженно работать, никакой самоуспокоенности здесь быть не может», — сказал глава государства.

Ранее Путин поручил правительству Российской Федерации обеспечить для экономики страны не менее чем четвертое место в числе крупнейших в мире по показателю ВВП по паритету покупательной способности.

Кабмин должен предоставить главе государства отчет по этому вопросу до 31 марта 2025 года, а затем делать ежегодные доклады.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый состав правительства России будет сформирован Путиным при участии парламента, но общий процесс подбора кадров проходит без широкой огласки.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».