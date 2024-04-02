Израиль передал ХАМАС новые предложения по перемирию в секторе Газа

Израиль через посредников передал палестинскому движению ХАМАС новые предложения по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«В рамках переговоров, при полезном посредничестве Египта, посредники сформулировали обновленное предложение для ХАМАС. Израиль ожидает, что посредники предпримут решительные действия в отношении ХАМАС для продвижения переговоров к соглашению», — говорится в сообщении канцелярии премьера Израиля.

При этом каких-либо дополнительных деталей о предложении израильской стороны в сообщении канцелярии не приводится.

Отмечается, что Израиль продолжает прилагать все необходимые усилия для освобождения заложников от ХАМАС и их возвращения в Израиль.

До этого представители движения ХАМАС отклонили предложение Израиля о размещении в секторе Газа международного военного контингента.

Ранее Нетаньяху признал, что израильские силы «непреднамеренно ударили» по невинным людям в Газе.