Путин: в Россию должны приезжать те, кто уважает ее традиции и историю

В Россию должны приезжать те, кто уважает традиции, историю и русский язык — такой подход является главным принципом страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД, передает ТАСС.

«[Должен соблюдаться] принцип, что приехать и жить, трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю», — сказал он.

По словам президента, прежде всего нужно обеспечить интересы и безопасность российского государства и россиян.

«Надо сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, а также всю ту нашу культурную, языковую самобытность, все то, что и является силой России», — добавил глава государства.

Этот момент должен быть решающим, заключил Путин.

Президент также призвал «кардинально обновить» подходы к миграционной политике и попросил МВД и другие службы проработать этот вопрос.

2 апреля РИА Новости заявило, что в Махачкале возникли проблемы с уборкой и вывозом мусора в связи с задержанием мигрантов-коммунальщиков.

Ранее житель Приморья «заминировал» аэропорт, чтобы удержать работавших на него мигрантов.