Путин поручил изменить подходы к миграционной политике

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил о необходимости обновить подходы к миграционной политике. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что нужны цифровые электронные базы биометрических данных, существующих уже недостаточно для курирования рисков или рецидивов незаконной миграции.

Президент обратил внимание на то, что при этом россияне, чьи предки выросли в центральных регионах страны, гражданство порой не могут получить годами.

Путин поручил МВД и другим правоохранительным органам совместно с правительством позаботиться о смене подходов к миграционной политике.

2 марта Путин поручил Генеральной прокуратуре продумать систему превентивных антикриминальных мер, в том числе в миграционной сфере, на фоне недавних событий в Подмосковье.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых, в теракте, мигрантов из Средней Азии, задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».