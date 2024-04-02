В СВР заявили, что полученное от США предупреждение о теракте было слишком общим

Предупреждение, полученное от США незадолго до теракта в «Крокус Сити Холл», носило слишком общий характер и не позволило предотвратить трагедию. Об этом директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал после заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии, сообщает РИА Новости.

По словам Нарышкина, спецслужбы США, действительно, направляли в адрес ФСБ предупреждение о готовящемся в России теракте. Однако «информация была слишком общей и не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

2 апреля в Государственной думе наградили Ислама Халилова — 15-летнего подростка, спасшего более 100 человек во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее СВР назвала теракт в «Крокусе» «родственником» атак украинских диверсионно-разведывательных групп в Курской и Белгородской областях.