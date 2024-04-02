Путин заявил, что Россия доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»

Важно установить все звенья цепочки теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» и конечных бенефициаров нападения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии МВД, передает ТАСС.

Он рассказал, что в настоящее время идет расследование теракта.

Россия безусловно доберется до заказчиков, в преступной среди нет надежной агентуры, и за деньги они сделают все, считает президент.

«Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», — сказал он, обращаясь к участникам заседания.

Путин добавил, что правоохранительные органы «безусловно» доберутся до них.

1 апреля Басманный суд Москвы арестовал десятого фигуранта дела о теракте Якубджони Юсуфзоду. В ходе допроса он заявил, что попытался убежать от полицейских из-за боязни быть привлеченным к ответственности за нарушение миграционных правил.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».