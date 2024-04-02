В ГД разрешили некоторым самолетам РФ не проходить погранконтроль

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий некоторым самолетам пересекать российскую границу без прохождения таможенного и пограничного контроля. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что действие закона распространяется на воздушные судна, которые доставляют людей и грузы из РФ на российские суда, искусственные острова, установки и сооружения в Северном Ледовитом океане, прибывшие в российские порты без захода во внутренние воды и территориальные моря иностранных государств.

Такие воздушные суда смогут «неоднократно пересекать государственную границу вне выделенных воздушных коридоров без прохождения пограничного, таможенного... и иных видов контроля».

Ожидается, что закон позволит повысить эффективность проведения дрейфующих научно-исследовательских экспедиций в Северном Ледовитом океане.

До этого американские ученые из Университета Колорадо в Боулдере выяснили, что в ближайшие пару лет в Арктике могут появиться летние дни, когда море будет практически свободно ото льдов.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.