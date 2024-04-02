В ЕС не видят путей использования доходов с активов РФ

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что не наблюдает перспектив в решении вопроса в ЕС об использовании доходов с замороженных активов РФ за рубежом. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

«Я пока не вижу, чтобы в ближайшее время по этому были приняты решения (в отношении использования активов РФ – прим. ред.)», — отметил он, подчеркнув, что речь идет о потенциальном использовании доходов с замороженных российских активов за рубежом на сумму в 250 млрд евро.

До этого сообщалось, что Европейский союз решил не передавать Украине €5 млрд, полученные в качестве доходов от замороженных российских активов. Деньги, полученные из замороженных российских доходов до 15 февраля 2024 года, останутся у брюссельского центрального депозитария Euroclear для покрытия затрат на текущие и потенциальные издержки судебных процессов в России и других странах.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс также заявлял, что к 2027 году ЕС рассчитывает заработать около €15 млрд на суверенных российских активах, общая сумма которых под европейской юрисдикцией оценивается примерно в €200 млрд.

Ранее сообщалось, что Центробанк примет ответные меры в случае освоения Евросоюзом финактивов России.