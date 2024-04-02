Иран провел заседание Совбеза страны, посвященное атаке Израиля на консульство в Дамаске

Удар израильских ВВС по иранскому консульству в Дамаске стал темой заседания Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана, прошедшего поздним вечером 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении секретариата ВСНБ произошедшие события охарактеризованы как «очередное военное преступление, совершенное Израилем против мест и лиц, обладающих дипломатической неприкосновенностью». Сообщается о «принятии соответствующих решений», однако их суть не раскрывается.

Заседание было созвано 1 апреля в 21:30 по мск, в нем участвовал президент Ирана Эбрахим Раиси.

1 апреля Израиль нанес ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске. Здание было полностью разрушено.

В ночь на 2 апреля Иран призвал Вашингтон к ответу за удар по консульству в Сирии.

Кроме того, Иран обратился в ООН в связи с ударом по консульству в Сирии.

В свою очередь, в связи с этими событиями Россия запросила заседание Совбеза ООН.

Ранее политолог объяснил, как Иран может ответить на удар по консульству в Сирии.