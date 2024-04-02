Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иран провел заседание Совбеза страны, посвященное атаке Израиля на консульство в Дамаске

Иран провел заседание Совбеза страны после атаки Израиля на консульство в Сирии

Удар израильских ВВС по иранскому консульству в Дамаске стал темой заседания Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана, прошедшего поздним вечером 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении секретариата ВСНБ произошедшие события охарактеризованы как «очередное военное преступление, совершенное Израилем против мест и лиц, обладающих дипломатической неприкосновенностью». Сообщается о «принятии соответствующих решений», однако их суть не раскрывается.

Заседание было созвано 1 апреля в 21:30 по мск, в нем участвовал президент Ирана Эбрахим Раиси.

1 апреля Израиль нанес ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске. Здание было полностью разрушено.

В ночь на 2 апреля Иран призвал Вашингтон к ответу за удар по консульству в Сирии.

Кроме того, Иран обратился в ООН в связи с ударом по консульству в Сирии.

В свою очередь, в связи с этими событиями Россия запросила заседание Совбеза ООН.

Ранее политолог объяснил, как Иран может ответить на удар по консульству в Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами